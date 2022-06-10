«Я давным-давно уже стал папой»: Май Абрикосов из «Дома-2» сделал неожиданное заявление

Бывший участник «Дома-2», 40-летний Май Абрикосов, настоящее имя которого Роман Тертишный, решился на откровения о своей личной жизни.

Спровоцировали его на признания наезды ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Та осталась, мягко говоря, недовольной тем, что Май Абрикосов обсуждает ее жизнь.

Абрикосов объяснил, что делает это только потому, что сама Бородина много рассказывает о себе. В отличие от него.

Рассуждая об этом, Май Абрикосов вдруг сделал неожиданное признание, заговорив о своем отцовстве.

«Я, например, не демонстрирую свои отношения, любимую девушку в трусах и сапогах. Возможно даже, что я давным-давно уже стал папой, но не отчитываюсь об этом перед посторонними. Меня нечем упрекнуть, кроме «деревеньки», которая с языка не сходит у недоброжелателей. В деревне моя сила, говорите, говорите, я от этого только в плюсе. Котенок у меня есть, зовут О́рла, две кошки, два кота и собака Рея», — рассказал о своем житье-бытье Май Абрикосов.

Экс-участник «Дома-2» добавил, что не делает ничего непорядочного, что выходило бы за рамки журналистской этики.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.