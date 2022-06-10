«Сяду за руль и буду работать таксистом»: Добронравов заявил, что ради детей не побрезгует никаким трудом

Актер Виктор Добронравов рассказал, что его жизнь разделилась на до и после, когда он женился в 2010 году на фотографе Александре Торгушниковой. Особенно с появлением на свет дочек: Варвары в 2010-м и Василисы в 2016-м.

Ради них актер, если понадобится, даже готов забыть про свою популярность и профессию.

«Если не будет никаких предложений, я не буду брезговать никакой работой. Пойду делать что-нибудь руками, в конце концов сяду за руль и буду таксистом. Жизнь по-всякому может повернуться», — поведал «Собеседнику» Виктор Добронравов.

По словам знаменитости, в 2015-м он уже переживал непростые времена, когда соглашался на любые проекты и роли, лишь бы они принесли копеечку в семейный бюджет. Но сейчас может позволить себе выбирать те, что по душе.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.