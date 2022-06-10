Нереальная: Каролина Севастьянова обнажила ножки и спину в маленьком черном платье

Прославленная гимнастка Каролина Севастьянова демонстрирует идеальную фигуру во время отдыха в Монако.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова находится в роскошной форме. Красавица обожает демонстрировать всем, как же она хороша и идеальна.

В эти июньские дни Каролина Севастьянова отдыхает в Монако.

На Лазурном берегу спортсменка часто устраивает короткие фотосеты, чтобы было чем удивить публику.

Каролина Севастьянова демонстрировала свои шикарные формы в бикини. Подчеркивает она их и в платьях, специально подбирая наряды, которые акцентируют ее самые сильные и привлекательные стороны.

На фото в микроблоге Каролина Севастьянова на этот раз позировала в маленьком черном платье с глубоким вырезом сзади. Наряд показал идеальную спину Каролины Севастьяновой и стройные ножки.

«Волшебная ночь», — подписала снимок Каролина Севастьянова.

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