«Странное импортозамещение»: Меньшовой не понравилась замена Coca-Cola на Pepsi в самолетах «Аэрофлота»

Актриса Юлия Меньшова не смогла пройти мимо новости о том, что в самолетах «Аэрофлота» заменили подачу пассажирам напитка Coca-Cola (ушел с рынка РФ из-за санкций) на Pepsi.

«У меня вопрос от лица пассажира эконом-класса. Уж коли заменили поставщика, то почему не «Черноголовка»? Я причем вообще ни разу не иронизирую», — написала в своем телеграме Юлия Меньшова.

Артистка заметила, что в ее семье отечественные газнапитки любят больше, чем импортные. Особенно они благоволят «Дюшесу». Да и в советские время стюардессы подавали именно эту газировку пассажирам.

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