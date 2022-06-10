Джон Малкович назвал покинувших Россию киношников «хорошим приобретением для Европы»

68-летний американский актер и режиссер Джон Малкович дал YouTube-интервью о коронавирусе и ситуации на Украине российскому писателю и журналисту Михаилу Зыгарю.

Интервьюер спросил, как последние события могут сказаться на отношении к русским людям на Западе, ведь они часто изображаются в американских фильмах злодеями, гангстерами, жадными олигархами. Малкович отказался делать подобные прогнозы, но отметил, что русская культура состоит из многих вещей, большинство из которых не связано с политикой.

«Почти все мои русские коллеги сейчас покинули страну (Россию, — Прим. авт.). И, кажется, навсегда… Это само по себе огромное изменение и, как мне видится, потеря для России. Но, предполагаю, это будет хорошим приобретением для Европы», — добавил кинематографист.

Малкович также отметил, что он сам является уроженцем страны, которая начинает военные действия почти каждый год.

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