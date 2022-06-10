Алла готовит вкусно: полуобнаженный Галкин засветил раздобревшую фигуру в Израиле

Шоумен Максим Галкин дал понять, что набрал в Израиле некоторое количество килограммов.

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уже больше трех месяцев живут в Израиле.

Звездное семейство поселилось на вилле старшего брата Максима Галкина.

Долгое отсутствие работы, но при этом частые походы в рестораны и встречи с друзьями, судя по всему, сделали свое дело.

Максим Галкин начал поправляться. К тому же, Алла Пугачева, вероятно, балует мужа вкусностями. Всем известно, что Примадонна еще и отменная хозяйка и прекрасно готовит.

В итоге, фигура Максим Галкина претерпела изменения. Пародист поправился за время нахождения в Израиле.

На это не очень-то приятное для любого артиста обстоятельство Максим Галкин намекнул в микроблоге. Он поделился снимком, который сделал на пляже. В кадре Максим Галкин предстал в одних шортах.

В том, что его фигура перестала быть подтянутой и поджарой, как это было в Москве, смогли убедиться все подписчики шоумена.

«Кубиков еще нет, шарики наметились», — не без оттенка самоиронии подписал снимок Максим Галкин.

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