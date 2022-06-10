«Аллуся отпустила одного? Уведут же!»: полуобнаженный Галкин похвастался идеальным торсом на пляже в Израиле

Телеведущий Максим Галкин в одних шортиках для купания позировал на берегу моря.

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин вместе с близнецами Гарри и Лизой уже несколько месяцев находятся в Израиле.

Чтобы заработать деньги для семьи, Максим Галкин начал вести в этой стране активную концертную деятельность. За первую неделю июня шоумен дал несколько концертов.

В эту пятницу, судя по всему, у Максима Галкина выходной, во время которого он решил выбраться на пляж.

В микроблоге шоумен поделился провокационным кадром. Максим Галкин в одиночестве позирует на берегу моря, демонстрируя прекрасную фигуру и накаченный торс.

«Кубиков еще нет, шарики наметились», — подписал Максим Галкин кадр.

Увидев роскошное фото, поклонники звездной пары не на шутку разволновались. Всех интересует, где в этот момент была жена Максима Галкина. Неужели он в таком виде ходит один, уведут же!

«Какой красавец-муж у нашей Аллочки», «А где же сама Аллуся? Такого мужа надо охранять, уведут», «А может, Алла фотографирует?» — высказались в Сети.

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