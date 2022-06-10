«Очень уважаю и люблю»: Добронравов заявил о симпатии к Хаматовой и Туминасу

Виктор Добронравов сказал, что не хочет лезть в политику.

Виктор Добронравов сказал «Собеседнику», что больше не будет говорить со СМИ о вещах, которые в той или иной степени связаны с политикой. Дескать, дал недавно интервью, которое потом разорвали на кусочки и поняли его неправильно.

Однако не удержался и все-таки высказался по поводу некоторых видных деятелей сферы культуры и искусства, которые в настоящий момент уехали из России. В частности, про экс-режиссера Театра Вахтангова Римаса Туминаса, которого уволили после разговора с пранкерами.

«Я политикой не занимаюсь. Но Римаса Владимировича люблю всей душой и никогда от него не отрекусь, как бы там ни было», — сказал Добронравов.

Также актер не стал отрекаться от Чулпан Хаматовой, которая эмигрировала с дочками в Латвию. «На самом деле очень уважаю и ценю», — сказал про звезду Виктор Добронравов. По словам актера, он сделал ошибку, когда начал говорить на темы, «на которые не стоило говорить».

«Но то, что мне не стыдно быть русским, это правда. Я не считаю, что должен уехать, перестать выходить на сцену и сниматься в российском кино, читать русские стихи и так далее», — заявил Добронравов.

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