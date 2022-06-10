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«Очень уважаю и люблю»: Добронравов заявил о симпатии к Хаматовой и Туминасу

Виктор Добронравов сказал, что не хочет лезть в политику.

«Очень уважаю и люблю»: Добронравов заявил о симпатии к Хаматовой и Туминасу
Виктор Добронравов. Фото: Global Look Press

Виктор Добронравов сказал «Собеседнику», что больше не будет говорить со СМИ о вещах, которые в той или иной степени связаны с политикой. Дескать, дал недавно интервью, которое потом разорвали на кусочки и поняли его неправильно.

Однако не удержался и все-таки высказался по поводу некоторых видных деятелей сферы культуры и искусства, которые в настоящий момент уехали из России. В частности, про экс-режиссера Театра Вахтангова Римаса Туминаса, которого уволили после разговора с пранкерами.

«Я политикой не занимаюсь. Но Римаса Владимировича люблю всей душой и никогда от него не отрекусь, как бы там ни было», — сказал Добронравов.

Также актер не стал отрекаться от Чулпан Хаматовой, которая эмигрировала с дочками в Латвию. «На самом деле очень уважаю и ценю», — сказал про звезду Виктор Добронравов. По словам актера, он сделал ошибку, когда начал говорить на темы, «на которые не стоило говорить».

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

«Но то, что мне не стыдно быть русским, это правда. Я не считаю, что должен уехать, перестать выходить на сцену и сниматься в российском кино, читать русские стихи и так далее», — заявил Добронравов.

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Виктор ДобронравовРимас ТуминасЧулпан Хаматова