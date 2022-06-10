«Повелся» на пропаганду Перестройки»: Газманов и Маршал попросили прощения у Родины

10 июня певцы Олег Газманов и Александр Маршал выпустили совместный клип «Мама-Родина». В видео артисты использовали кадры советской жизни, с беззаботными детьми и работающими женщинами. Музыкальный ролик получился пропитанным ностальгией по СССР, но звезды вложили в него и трагический смысл. Они прямым текстом просят прощения за развал Советского Союза и погоню за западными ценностями.

«Этой песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я «повелся» на пропаганду Перестройки и считал, что ее поколение ошибалось. Я был не прав, а мамы уже нет. Берегите своих родителей и свою Родину-Мать!» — написал под опубликованным клипом Олег Газманов.

Напомним, в 2022 году Газманов сразу поддержал действия российских вооруженных сил на Украине, за что вместе со своей семьей подвергся активным нападкам хейтеров.

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