«Ты подарок бога»: Ольга Рапунцель из «Дома-2» трогательно обратилась к младшей дочери Софии

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко воспитывают двух дочерей Василису и Софию.

Обе малышки были рождены на проекте и с пеленок оказались под камерами.

В апреле старшей дочери пары, Василисе, исполнилось четыре года, а 10 июня отмечает день рождения младшая наследница Рапунцель и Дмитренко София. Ей два года.

Ольга Рапунцель посвятила дочери трогательный пост в микроблоге, назвав ее подарком бога.

«Ты такая классная девчушка, моя голубоглазая красотка, как же интересно за тобой наблюдать, как ты растешь. Первые зубки, слова, шаги, сколько счастья в этих простых вещах. Как же мы счастливы, что ты у нас есть, мы не представляем нашей жизни без тебя моя малышка. Ты подарок от бога, за что мы ему благодарны», — обратилась Ольга Рапунцель к дочери.

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