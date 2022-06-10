«Капитализм как система рушится»: Будина – о том, что происходит в мире

Ольга Будина считает, что в 2019 году планета вступила в новый этап своего существования.

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» Ольга Будина несколько лет прожила в Испании со своим сыном. Там она увлеклась изучением мировой политэкономики, в результате чего пришла к выводу, что мир должен перезагрузиться.

Однако этот процесс запустился гораздо раньше, чем она ожидала – в 2019-м. Это стало шоком для нее, поскольку актриса рассчитывала, что успеет подготовиться к этому процессу, оказалось, что нет.

«В декабре 2019-го мы вернулись домой, понимая, что единственное правильное для нас место – на родине», — рассказала Ольга Будина «Собеседнику».

По словам артистки, она лично видела, как прививаются детям идеи ЛГБТ. А происходящее сейчас расценивает как трагическую неизбежность.

«Капитализм как система рушится, на поверхность выходят новые игроки, сражаются со старыми за свое превосходство. И все это под воздействием надвигающихся геоклиматических метаморфоз и катастроф», — рассудила Будина.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.