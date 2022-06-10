«В строгом соответствии с законами»: почему Галкину ничего не грозит в России

Максим Галкин на одном из своих концертов в Израиле заявил, что его «обратно не пустят» в Россию. Почему — артист не объяснил.

Известный блогер Лена Миро удивилась этой фразе и объяснила в своем ЖЖ, почему считает эту мысль неверной.

«У меня нет сомнений, что Галкина как выпустили, так и впустят, в строгом соответствии с законами. Границы с Израилем вроде как открыты. Самолеты летают. Даже визу Максиму получать не нужно.

Да и что вообще такое может означать: «обратно не пустят»? Встанут у трапа и скажут: «Не пустим»? По-моему, бред какой-то, а не мысли взрослого человека», — написала акула пера.

Миро добавила, что жена Максима Галкина к тому же всенародная любимица, налоги он платит, недвижимость в стране имеет. Поэтому фактических причин для запрета никаких нет.

Между тем Максим Галкин рискует, по мнению Лены Миро, серьезно недосчитаться зрителей на своих концертов в России — люди просто могут не пойти на его выступления. И именно это, по версии блогера, является причиной номер один, почему он не едет назад. Он боится, что лишится денег и привычного образа жизни.

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