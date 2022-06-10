«Немножко побултыхаюсь»: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» поплескалась в банной купели

Находящаяся на большом сроке ожидания малыша Юлия Ефременкова бесстрашно окунулась в прохладную воду.

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир готовятся впервые стать родителями. Юлия Ефременкова находится уже на довольно приличном сроке беременности.

В эти дни пара вместе с близкими отдохнула в загородном клубе. Юлия Ефременкова и Мондезир жили в деревянных домиках, расположенных в окружении леса.

Юлия призналась, что очень вдохновлена таким времяпрепровождением на природе. Она встречала рассветы, провожала закаты, наслаждалась чистейшим воздухом и даже окунулась в купели.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором запечатлено, как она принимает водные процедуры.

«Лежу в купели. Вы не переживайте, я знаю, что мне горячая вода противопоказана, поэтому сделали ее прохладненькой. Сейчас немножко побултыхаюсь и все», — поделилась Юлия Ефременкова.

Напомним, звезда «Дома-2» признавалась поклонникам, что впервые забеременела в 35 лет. Ребенок, пол которого пара еще не знает, очень желанный и для Юлии Ефременковой, и для Мондезира.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.