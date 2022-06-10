«Я думаю, что ему надо там остаться»: Соловьев посоветовал Галкину не возвращаться в Россию

По словам телеведущего, юмориста прекрасно принимают в Израиле.

Телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе «Соловьев Live» ответил юмористу Максиму Галкину, который подшутил над ним на концерте в Израиле.

«Этот текст Галкин, наверное, тоже сам написал, но странно, что он с бумажками в руке, подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться». Владимир Соловьев

Как добавил Соловьев, Галкину не при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не стоит. Его шуточки, как выразился Соловьев, «на 200 шекелей, что ты ничего не знаешь и не понимаешь».

Ранее Максим Галкин на своем выступлении в Израиле поддел Владимира Соловьева. «На сто процентов запретят в России сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: «Карлсон!»

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