Вдова Бориса Грачевского: «Мы можем лишиться всего наследства»

Аркадий Григорян, которому после смерти Бориса Грачевского принадлежит «Ералаш» (прежде они были партнерами), выиграл суд у Екатерины Белоцерковской — вдовы Грачевского.

Выяснилось, что когда-то Грачевский занял 18,5 миллиона рублей у собственной киностудии. Теперь суд обязал Белоцерковскую выплатить этот долг директору «Ералаша».

При этом иск на большую часть долга — 12,5 миллиона — уже удовлетворен, судебные заседания относительно оставшейся суммы пройдут в июле.

По решению суда наследники Грачевского — то есть Екатерина Белоцерковская, ее маленький сын Филипп, а также сын Филипп и дочь Ксения от прошлых браков Грачевского — должны выплатить киноконцерну «Ералаш» 11,9 миллиона рублей плюс 415 тысяч в качестве процентов. Как пояснила Белоцерковская:

«Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю», — сообщает издание РИА «ФАН».

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