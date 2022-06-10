«Смотришь, как на Discovery совокупляются обезьяны»: Грымов раскритиковал Довлатову за просмотр ТВ

Театральный режиссер признался, что уже давно не смотрит телевизор.

Театральный режиссер Юрий Грымов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскритиковал ведущую Аллу Довлатову за просмотр телевизора.

«Слоган нашего театра: «Выключайте телевизор — идите в театр». Телевизор нельзя смотреть», — уверенно заявил Грымов.

«Я совсем недавно была с тобой согласна. Сейчас немножко по-другому», — заметила Довлатова.

«А что там? Какие-то мазохистские чувства включаются?» — поинтересовался Грымов.

«Нет. Наоборот, успокаиваюсь», — заметила ведущая.

«А что ты смотришь? Как на Discovery совокупляются обезьяны, что ли?» Юрий Грымов

«Нет. У меня есть любимая передача. Называется «Большая игра». Ведет, между прочим, внук Молотова. Вячеслав Никонов», — заявила Довлатова.

Юрий Грымов — российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» и студии «ЮГ». Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы.

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