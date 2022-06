Сын Кейт Миддлтон корчил рожицы на юбилее королевы из-за переизбытка сладкого

На прошедшем в Лондоне праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II всех затмил правнук виновницы торжества — принц Луи. Стоя рядом со своей венценосной прабабушкой на балконе во время парада, четырехлетний мальчик вел себя очень активно и корчил рожицы. Фотографии с ним тут же стали вирусными с Сети и разлетелись на мемы.

Почему паренек был таким экспрессивным в тот день, объяснил один из членов королевской семьи Майк Тиндалл — муж королевской внучки Зары Тиндалл. Спортсмен стал гостем подкаста The Good, the Bad & the Rugby и объяснил, что всем юным родственникам Елизаветы II было тяжело усидеть во время долгих праздничных мероприятий. А еще повлияло количество сладкого, которое дети съели перед началом торжеств.

«Луи, он просто хотел повеселиться. А две мои дочери всегда озорничают, так что остается только держать все под контролем. Хотя до этого было много сладостей, так что там был настоящий сахарный кайф», — сказал Майк.

Кстати, после мероприятия родители Луи — принц Уильям и Кейт Миддлтон — опубликовали в соцсетях поздравление сограждан с юбилейной датой.

«Мы надеемся, что у вас были незабываемые выходные, — написала знаменитая супружеская чета. — Мы все прекрасно провели время, особенно Луи…»

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.