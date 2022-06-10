Собчак влипла в громкий скандал из-за строительства коттеджа в элитном поселке Подмосковья

Светская львица Ксения Собчак угодила в скандал из-за строительства коттеджа в одном из подмосковных поселков. В один прекрасный день строители стали прокладывать коммуникации к дому Ксении Собчак. Это пришлось очень не по душе ее соседям, которые высказали свое возмущение.
Через несколько дней к дому соседей Ксении Собчак нагрянула толпа охранников. Секьюрити с соседями не церемонились, они оттеснили владельцев дома и защищали от них строителей, пока те копали траншею против их воли.
Весь этот процесс сопровождался угрозами и оскорблениями в адрес жителей дома. В итоге на охранников было написано заявление в полицию. Позже конфликт все-таки удалось разрешить мирным путем, но осадочек от действий близких светской львицы все-таки остался, сообщает «Комсомольская правда».
Ксении Собчак принадлежат два земельных участка в деревне Солослово. Цены на недвижимость здесь стартуют от ста миллионов рублей.
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