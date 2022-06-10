Собчак влипла в громкий скандал из-за строительства коттеджа в элитном поселке Подмосковья

Строители прокладывали коммуникации к дому светской львицы, что сильно не понравилось ее соседям.

Светская львица Ксения Собчак угодила в скандал из-за строительства коттеджа в одном из подмосковных поселков. В один прекрасный день строители стали прокладывать коммуникации к дому Ксении Собчак. Это пришлось очень не по душе ее соседям, которые высказали свое возмущение.

Через несколько дней к дому соседей Ксении Собчак нагрянула толпа охранников. Секьюрити с соседями не церемонились, они оттеснили владельцев дома и защищали от них строителей, пока те копали траншею против их воли.

Весь этот процесс сопровождался угрозами и оскорблениями в адрес жителей дома. В итоге на охранников было написано заявление в полицию. Позже конфликт все-таки удалось разрешить мирным путем, но осадочек от действий близких светской львицы все-таки остался, сообщает «Комсомольская правда».

Ксении Собчак принадлежат два земельных участка в деревне Солослово. Цены на недвижимость здесь стартуют от ста миллионов рублей.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.