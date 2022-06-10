Бузова щегольнула в жакете лавандового оттенка от дизайнеров из Челябинска

Ольга Бузова — одна из тех звезд, которые от слов быстро переходят к делу. Когда из России начали уходить иностранные бренды, теледива заявила, что будет носить вещи отечественных дизайнеров.

И вот она уже пришла на интервью к Светлане Бондарчук для YouTube-шоу «Света вокруг света» в наряде от российских дизайнеров. Ольга Бузова рассказала, что жакет модного лавандового оттенка был сшит в Челябинске.

Кстати, в наряде от южно-уральских дизайнеров Ольга Бузова появилась и в своем новом клипе на возрожденный хит Лады Дэнс «Девочка-ночь».

«Ольга купила у нас не только этот жакет. На самом деле он синий, не знаю, почему на видео смотрится фиолетовым. К нему также идут синие прозрачные велосипедки в сетку. Также она снялась в новом клипе в наших юбке «тюльпан» и блузке с акцентными пуговицами. Все вещи она оставила себе», — рассказала 74.ru владелица бренда из Челябинска Юлия Сергеева.

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