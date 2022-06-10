Макеева рассказала, почему раньше срока вернулась в Россию из отпуска

По словам актрисы, у нее появились в родной стране неотложные дела.

Актриса Анастасия Макеева в соцсетях рассказала, почему раньше времени вернулась с Мальдив в Россию из своего отпуска с мужем-строителем Романом Мальковым.

«Я не жалею о своем решении. Оно связано с работой, которая для меня важна». Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились чуть больше года назад. Не так давно они отмечали первую годовщину семейной жизни.

Заметим, что Анастасия Макеева мечтает о ребенке от своего нынешнего избранника. У 40-летней актрисы пока нет детей. А вот Роман — многодетный отец.

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