Орбакайте раскрыла детали свадьбы с Земцовым в Майами

Дочь известной певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте уже семнадцать лет счастлива в браке с Михаилом Земцовым, от которого родила дочку Клавдию.

Свою союз Кристина Орбакайте считает идеальным, утверждая, что у них с мужем до сих пор длится медовый месяц.

«У нас с Мишей замечательные отношения. Любовь и все дела! Медовый месяц может сколько угодно долго продолжаться. Важно, чтобы в семье кроме большого и высокого чувства было взаимопонимание. Важно быть близкими душой», — рассказала Кристина Орбакайте.

Кстати, как таковой свадьбы у Орбакайте и Земцова не было. По словам певицы, для нее это не главное, ведь праздников в году и так предостаточно. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов просто расписались в Майами. Брак был заключен в США, поскольку муж Орбакайте гражданин этой страны.

«Мы с Михаилом подали заявление, расписались. Хочешь — есть свидетели, хочешь — нет. Я очень рада, что все именно так получилось, потому что, когда тебе 17 лет, ты мечтаешь о платье, гостях, белых машинах… А я уже была намного старше, бывала на свадьбах у многих друзей. Плюс насмотрелась всевозможных свадеб и венчаний, на которые приглашают по работе. И у меня сложилось впечатление, что все сама и справила! Были и красивые свадьбы, и веселые, и поскромнее, и шикарные. Но сам процесс мне совершенно неинтересен. К­акие-то выкупы, игры… Мне ­почему-то всего этого не хотелось», — цитирует Кристину Орбакайте spb.mk.ru.

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