«Бузова как в воду глядела – мало половин»: Захарова высказалась после слов Байдена о полушариях

Официальный представитель МИД Мария Захарова в «Телеграм» отреагировала на высказывание президента США Джо Байдена о том, что Западное полушарие станет самым демократичным в ближайшие десять лет.

«Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие имеет все шансы стать самым демократичным и уже сейчас опережает по числу демократий «все остальные полушария». Мария Захарова

Как отметила Мария Захарова в связи с этим у нее возникает резонный вопрос: «Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — заметила она.

Напомним, что Мария Захарова регулярно комментирует несуразные высказывания западных политиков. Она отмечает, что у них есть проблемы с географией и историей.

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