Галкин и Пугачева планируют уехать из Израиля

Несмотря на прогнозы многих «предсказателей», Максим Галкин довольно успешно дает концерты за границей. Недавно прошли его выступления в Израиле, в планах у юмориста Юрмала, затем последуют Варшава, Дублин, Лондон. Знакомые семьи рассказали, будут ли сопровождать его Алла Пугачева и их дети.

«Скорее всего, как минимум в Юрмалу семейство вылетит вместе, ведь август — традиционное время, когда Пугачева и Галкин вместе с детьми отдыхали именно там, и причем долго, как правило, месяц. Естественно, если Максим сам покинет Израиль, семье не будет смысла там оставаться. Конечно, им сейчас вполне комфортно, но не надо забывать, что эта страна непростая по климату. А Алла Борисовна тяжело переносит жару и вообще не любит бывать на открытом солнце. Поэтому даже сейчас — в начале июня — она прогуливается по большей части утром и вечером, а скоро станет еще жарче».

На вопрос, будет ли поддерживать его Алла Борисовна своими выступлениями, источник ответил:

«Зачем? Он и сам справится. Программа продумана, Максим традиционно работает один — без гостей в концерте. Публика к этому привычна. А просто так делать длительные перелеты Пугачевой будет некомфортно. Максим — самодостаточный артист и человек, ему совершенно не требуется, чтобы его сопровождала в поездках жена. А за какой-то поддержкой или если захочется просто пообщаться… Так всегда же можно прибегнуть к видеосвязи», — сообщает издание «МК».

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