Александр Добровинский оценил степень вины жены Аркадия Укупника в ДТП

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro оценил степень вины жены музыканта Аркадия Укупника в ДТП в центре Москвы.
«Действительно, произошло ДТП с участием Натальи Укупник, но ее вины абсолютно никакой нет. Человек перебегал дорогу на красный свет светофора, Наталья ехала без превышения скорости и успела затормозить».
Как отметил Александр Добровинский, пострадавшему оказали помощь, отвезли его в НИИ Склифосовского. «У него повреждено ребро, но сегодня его уже выписывают. К Наталье никаких претензий никто не имеет», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
Жена Аркадия Укупника сбила в центре столицы пешехода. Он перебегал дорогу на красный свет. Напомним, что Наталья Укупник работает главой туристической фирмы. У них с Аркадием есть общая дочь Софья, которая появилась на свет в 2011 году.
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