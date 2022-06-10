Жена Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы

Мужчина шел на красный сигнал светофора и не смотрел по сторонам.

Жена музыканта Аркадия Укупника, Наталья, сбила пешехода в центре Москвы.

Она двигалась на своем Porsche по Нижней Красносельской улице. Предварительно, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

Отметим, что Наталья сама доставила пешехода в больницу. На данный момент его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Чуть позже Наталья вместе со своим мужем приехали в отдел полиции, где на женщину составили протокол и отпустили, сообщает телеграм-канал Mash.

Наталья Укупник работает главой туристической фирмы. У них с Аркадием есть общая дочь Софья, которая появилась на свет в 2011 году.

До этого брака Аркадий Укупник дважды был женат. От предыдущих отношений у него есть сын и дочь.

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