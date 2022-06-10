Алина Загитова козырнула на катке в лосинах в облипку, натянув поверх шорты

Фигуристка в деле! 20-летняя Алина Загитова после отдыха в Дубае поделилась свежими кадрами с тренировочной базы. Подопечная Этери Тутберидзе позировала на катке, утеплившись по-зимнему. Олимпийская чемпионка натянула лосины, а поверх — шортики. Изюминкой образа фигуристки стала небесно-голубая кофточка. Вместо коньков Алина покрасовалась в кроссовках. Похоже, что до выхода на лед спортсменка сначала размялась в зале, прогрев мышцы.

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«Для меня большое счастье кататься для фанатов, видеть, что они заряжаются моей энергией, аплодируют, ждут меня после соревнований или шоу. Я вижу их счастливые глаза. И я тоже заряжаюсь этим позитивом. Все эмоции взаимные.

Знаю, что многие болельщики смотрят мои выступления по телевизору и в интернете, пишут мне добрые слова, делятся впечатлениями в соцсетях. Спасибо всем за вашу любовь. Это бесценно!» — приводит thevoicemag слова Алины Загитовой.

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