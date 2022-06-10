«Он был создан в иную эпоху»: Богомолов ответил Милонову после критики спектакля «Лир»

По словам режиссера, отвечать на выпады он не любит и не станет.

Режиссер Константин Богомолов в соцсетях ответил на нападки в свой адрес депутата Виталия Милонова относительно своего спектакля «Лир».

«Тут новостная лента запестрила высказываниями депутата Милонова о моем питерском «Лире», созданном десять лет назад по мотивам шекспировской пьесы. Отвечать на выпады не люблю и не стану. Спектакль был любим зрителями, признан сообществом. Спектакль сложный и требующий серьезного разговора, а не базара». Константин Богомолов

Как отметил Константин Богомолов, на личные выпады он отвечать не собирается. «А вот на дезинформацию решил ответить. Депутат, как я понимаю, не видел спектакля, ибо считает, что это премьера, и требует не допустить этой премьеры. Но депутат дезориентирован. Спектакль наоборот завершил свое существование. Он был отыгран последний раз в начале июня. После десяти лет успешного бытия. Он был создан в иную эпоху. Да и я сам был иным. Он исчерпал себя и остался в прошлом», — заметил Константин Богомолов.

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Депутат Виталий Милонов заявил, что Константин Богомолов хочет создать себе «ореол черной славы». Политик назвал «отвратительной» постановку режиссера и подчеркнул, что всей душой желает запрета на показ этого спектакля в России.

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