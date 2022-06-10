Барановская вместе с Лепсом предстала на редком фото с ополченцами, защищавшими Донецк

Юлия Барановская предстала на редком фото с Григорием Лепсом и ополченцами, которые уже девятый год держат оборону Донецка. Певец, кстати, успел дать концерт в ДНР.

«Ополченцы. Бойцы, которые держат оборону Донецка уже девятый год. Абхазы, осетины, русские, украинцы, здесь все. Здесь весь русский мир! Сочинский Григорий Лепс, питерская Юлия Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может», — написала в своем Telegram-канале журналистка Катя Шугаева.

Позже сама Юлия Барановская в сторис микроблога опубликовала скриншот сообщения, которое ей пришло в виде СМС.

«В ДНР организована работа системы оповещения населения. При включении звуковой сирены необходимо спуститься в убежище», — говорилось в сообщении, содержащем инструкцию для местного населения на фоне участившихся обстрелов.

Кстати, ранее журналистка Шугаева, делилась снимками из Мариуполя. «Дай Бог счастья городу и Донбассу», — писала она.

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