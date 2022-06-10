Тургеневская девушка: 48-летний Авербух залюбовался кокетливой Арзамасовой на роскошной яхте

Поклонники не могу допытаться, с кем актриса оставила сына, отправившись на моря.

Лиза Арзамасова проводит второй медовый месяц с мужем-хореографом. На личной страничке в микроблоге актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежим морским фото, позируя на роскошной яхте.

Пока Елизавета любовалась пейзажем, Илья Авербух не удержался и запечатлел молодую жену в романтичном образе тургеневской девушки. Арзамасова с голыми пятками сверкнула изящными ступнями, кокетливо сбросив босоножки. При этом актриса отдала предпочтение небесно-голубому платью в пол с воланами на плечах и полуоткрытой спиной.

Ранее Илья Авербух признался, что прекрасно поладил с тещей. Похоже, мама Лизы Арзамасовой — Юлия — с легкостью нашла общий язык с зятем. Кстати, разница в возрасте больше чем в двадцать лет не смущает и самих супругов. Они счастливы вдвоем, у них подрастает сынишка Левушка. Авербух не против еще раз стать отцом в самое ближайшее время.

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