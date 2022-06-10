Юрий Лоза дал совет Михаилу Мишустину

Юрий Лоза обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с интересным предложением: исключить из своей речи слова английского происхождения. Поводом для этого стала недавняя речь Мишустина, в которой он упоминал детский скрининг.

По мнению Юрия Лозы, этот термин остался непонятным для многих россиян: слово «скрининг», заимствованное из английского, означает «отбор, сортировку», в более узком значении речь идет о первичном медицинском обследовании. Музыкант добавил следующее:

«Мы ведь переходим на все отечественное, почему бы не начать с родного языка? Уверяю, что любую мысль можно выразить, не прибегая к помощи англицизмов», — сообщает издание «РИА ФАН».

Напомним, прежде Лоза подверг критике гимн России, уверяя, что его слова трудно запоминаются.

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