Как правильно носить брюки палаццо
Видео
Модные женские рубашки на лето 2022 года
Видео

Юрий Лоза дал совет Михаилу Мишустину

Музыкант предложил прекратить употреблять иностранные слова.

Юрий Лоза дал совет Михаилу Мишустину
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press

Юрий Лоза обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с интересным предложением: исключить из своей речи слова английского происхождения. Поводом для этого стала недавняя речь Мишустина, в которой он упоминал детский скрининг.

По мнению Юрия Лозы, этот термин остался непонятным для многих россиян: слово «скрининг», заимствованное из английского, означает «отбор, сортировку», в более узком значении речь идет о первичном медицинском обследовании. Музыкант добавил следующее:

«Мы ведь переходим на все отечественное, почему бы не начать с родного языка? Уверяю, что любую мысль можно выразить, не прибегая к помощи англицизмов», — сообщает издание «РИА ФАН».

Напомним, прежде Лоза подверг критике гимн России, уверяя, что его слова трудно запоминаются.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Гимн РФМихаил МишустинЮрий Лоза