«У нас с ним не было конфликта»: Новиков высказался об инциденте с Соловьевым

Бард Александр Новиков высказался об инциденте, который у него случился с телеведущим Владимиром Соловьевым. Он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

«У нас с ним не было конфликта. Я же в гипотетической форме сказал: вот если бы к нему обратились представители организованной преступной группировки, на которую он сам ссылался в своем спиче, адресованном губернатору. А мне эту фразу поставили в прямую речь. В сегодняшних реалиях склока абсолютно неприемлема». Александр Новиков

По словам Александра Новикова, Владимир Соловьев «немного переборщил с выпадами в адрес региона». Не так давно они пообщались и обсудили ситуацию. Соловьеву, в частности, было интересно мнение Новикова по поводу музыкантов, которые хотят поехать с концертами за рубеж, а также по поводу ЛГБТ-танца в екатеринбургской школе, сообщает «АиФ».

Владимир Соловьев вступил в спор с губернатором Свердловской области, а также другими известными на Урале людьми. Новиков в ответ сказал Соловьеву, чтобы он «фильтровал хрюканину». При этом он назвал телеведущего штрибаном.

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