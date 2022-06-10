Александр Новиков не понял, почему из страны уехала Алла Пугачева

Как отметил бард, Примадонна ничего плохого России не сделала.

Бард Александр Новиков заявил, что не понял, почему из России в Израиль так резко уехала Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

«Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлен ее поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать». Александр Новиков

В то же время Новиков рад, что многих личностей, как он выразился, вымело из России. Он не переживает, что некоторые звезды покинули страну, чтобы спасти свое зарубежное имущество, сообщает «АиФ».

Алла Пугачева недавно объявила, что раньше осени в России она не появится. Сейчас Примадонна со своей семьей находится в Израиле, где Максим Галкин дает гастрольный тур.

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