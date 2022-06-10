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«Осталась без ресниц? Осыпались?»: беременная Тодоренко вблизи показала лицо, усадив сына Майкла на колени

Телеведущая так неудачно повернула камеру, снимая себя сверху вниз, что случайно запечатлела некоторые несовершенства.

«Осталась без ресниц? Осыпались?»: беременная Тодоренко вблизи показала лицо, усадив сына Майкла на колени
Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press

Регина Тодоренко удивила некоторых поклонников своим «честным» снимком на Бали. Телеведущая поделилась фото, на котором была запечатлена с сынишкой Майклом от певца Влада Топалова. Своего озорника-блондинчика светская львица усадила к себе на колени, прижав мальчугана к заметно округлившему животику. Регина вот-вот подарит мужу второго ребенка. Похоже, телеведущая будет рожать за границей. Тодоренко выбрала Бали, так как это место ассоциируется у будущей мамочки с островком счастья, покоя и неги.

Позируя для селфи, Регина неудачно подняла камеру над головой, сфотографировавшись сверху вниз. В таком ракурсе жена Влада Топалова показалась поклонникам неестественно бледной и уставшей: под глазами мешки и морщинки, а ресницы и вовсе как будто отпали.

Телеведущая Регина Тодоренко с сыном Майклом
Регина Тодоренко с сыном Майклом. Фото: личный архив

«Уставшая какая-то», «Зачем всем показывать свои брекеты?», «С таким животиком только путешествовать», «Осталась без ресниц, осыпались совсем??», «Такой вид, как будто у нее двойня», — писали фолловеры.

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