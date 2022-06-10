«Осталась без ресниц? Осыпались?»: беременная Тодоренко вблизи показала лицо, усадив сына Майкла на колени

Телеведущая так неудачно повернула камеру, снимая себя сверху вниз, что случайно запечатлела некоторые несовершенства.

Регина Тодоренко удивила некоторых поклонников своим «честным» снимком на Бали. Телеведущая поделилась фото, на котором была запечатлена с сынишкой Майклом от певца Влада Топалова. Своего озорника-блондинчика светская львица усадила к себе на колени, прижав мальчугана к заметно округлившему животику. Регина вот-вот подарит мужу второго ребенка. Похоже, телеведущая будет рожать за границей. Тодоренко выбрала Бали, так как это место ассоциируется у будущей мамочки с островком счастья, покоя и неги.

Позируя для селфи, Регина неудачно подняла камеру над головой, сфотографировавшись сверху вниз. В таком ракурсе жена Влада Топалова показалась поклонникам неестественно бледной и уставшей: под глазами мешки и морщинки, а ресницы и вовсе как будто отпали.

«Уставшая какая-то», «Зачем всем показывать свои брекеты?», «С таким животиком только путешествовать», «Осталась без ресниц, осыпались совсем??», «Такой вид, как будто у нее двойня», — писали фолловеры.

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