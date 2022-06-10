«Осталась без ресниц? Осыпались?»: беременная Тодоренко вблизи показала лицо, усадив сына Майкла на колени

Регина Тодоренко удивила некоторых поклонников своим «честным» снимком на Бали. Телеведущая поделилась фото, на котором была запечатлена с сынишкой Майклом от певца Влада Топалова. Своего озорника-блондинчика светская львица усадила к себе на колени, прижав мальчугана к заметно округлившему животику. Регина вот-вот подарит мужу второго ребенка. Похоже, телеведущая будет рожать за границей. Тодоренко выбрала Бали, так как это место ассоциируется у будущей мамочки с островком счастья, покоя и неги.
Позируя для селфи, Регина неудачно подняла камеру над головой, сфотографировавшись сверху вниз. В таком ракурсе жена Влада Топалова показалась поклонникам неестественно бледной и уставшей: под глазами мешки и морщинки, а ресницы и вовсе как будто отпали.
«Уставшая какая-то», «Зачем всем показывать свои брекеты?», «С таким животиком только путешествовать», «Осталась без ресниц, осыпались совсем??», «Такой вид, как будто у нее двойня», — писали фолловеры.
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