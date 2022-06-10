Дети и бывшая теща на голову упали? Муцениеце случайно проболталась, где отдыхает Прилучный

Актриса из фильма «Тобол» отправила детей к бывшему мужу. В поездке их сопровождает бабушка.

Павел Прилучный весьма скрытен там, где речь заходит о его местонахождении, путешествиях и отношении с противоположным полом. Так, актер из сериала «Желтый глаз тигра» провел часть отпуска с 26-летней Зепюр Брутян. Многие поклонники просматривали каждый «сторис» в микроблоге, в надежде найти геолокацию. Однако все попытки фанатов оказались бесплодными.

Насладившись холостяцкой жизнью, Прилучный все-таки решил уделить время детям. К тому же, Агата Муцениеце была рада отправить девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочку Мию к отцу. Говоря о том, где отдыхают ее отпрыски, актриса из фильма «Тобол» случайно проговорилась о местонахождении «мажора». С детьми он проводит каникулы в Турции.

«Детки поехали в Турцию! Я решила, что им сидеть в городе, у них начались каникулы. В деревню в Латвию у них пока нет возможности поехать. Только в августе наверное поедем. Поэтому с бабушкой они были отправлены на моря», — уточнила Агата.

А ранее в своем микроблоге Прилучный поделился кадрами с детьми, поплескавшись с ними в бассейне. Похоже, отдыхающему в Турции «мажору» на голову упали не только отпрыски, но и бывшая теща.

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