«Когда я люблю, то люблю очень сильно»: адвокат Деппа отреагировала на слухи о романе с актером

Камиллу Васкес заподозрили в том, что она встречается со своим звездным клиентом.

Отстоявшая честь Джонни Деппа в суде адвокат Камилла Васкес прокомментировала курсирующие в СМИ и соцсетях слухи о том, что у нее случился роман со звездным клиентом, пока она доказывала виновность его бывшей жены.

«Я думаю, это связано с тем, что женщина просто делает свою работу. Очень разочаровывает, что некоторые СМИ как-то поддержали эту тему или написали, что мое общение с Джонни — который является другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, — каким-либо образом было неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать», — цитирует юриста издание People. «Я очень забочусь о своих клиентах, и мы, очевидно, сблизились. Но когда я говорю «мы», я имею в виду всю команду, включая, конечно же, и Джонни. А еще я кубинка и колумбийка. Я тактильная. Что вы хотите, чтобы я сказала? Я всех обнимаю. И мне не стыдно за это». «Моя работа — это моя любовь. И когда я люблю, то люблю очень сильно».

Камилла добавила, что Джонни «боролся за свою жизнь», и у нее разбивалось сердце, когда она видела, как изо дня в день он сидит и выслушивает ужасные обвинения в свой адрес. В такие моменты адвокат, конечно же, хотела поддержать своего клиента — взять его за руку, дать понять, что вся его команда здесь и собирается бороться за него.

Васкес отметила, что у нее вообще-то есть парень, и она «очень счастлива в отношениях». Также адвокат подчеркнула, что для представителей ее профессии «неэтично встречаться со своими клиентами».

«Это также неэтичное обвинение. Это сексизм, — сказала она о появившихся слухах. — Это прискорбно и разочаровывает, но в то же время это было ожидаемо. Не могу сказать, что я была так уж удивлена».

Камилла Васкес стала чем-то вроде звезды интернета, пока шел процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд, но такую славу юрист находит даже полезной. Она надеется, что ее пример вдохновит других женщин усердно учиться и, возможно, выбрать юридическую профессию.

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