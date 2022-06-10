В деревню! Муцениеце планирует увезти детей от Прилучного в Латвию

При этом актриса из фильма «Тобол» построила скромный домик на берегу Истры.

Агата Муцениеце снискала любовь и признание зрителя, снявшись в сериале «Закрытая школа». Тогда же она познакомилась с Павлом Прилучным. У пары подрастают двое детей: девятилетний Тимофей и шестилетняя Мия. Несмотря на то что супруги уже давно не живут вместе, они стараются ездить в совместные отпуска. Таким образом отдавая свой родительский долг.

Не так давно Агата похвасталась тем, что готовится к новоселью. Актриса из фильма «Тобол» построила скромный коттедж на берегу Истры, став соседкой Аллы Пугачевой по даче. Однако летние каникулы с детьми Муцениеце собирается провести на малой родине. Так, актриса дала понять, что хочет увезти сына и дочку в Латвию. Они просто обожают отдых в деревне.

«Я живу, учитывая пожелания своих детей! Мы очень хотим в деревню. В Ригу! Они даже не могут себе представить, что не поедут туда», — заверила Агата.

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