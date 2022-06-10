«Любовь надо встретить!»: что сказала Муцениеце об одиночестве на фоне идиллии Прилучного с Брутян

Актриса из фильма «Тобол» занимается собой вместо того, чтобы искать нового мужа.

Пока Павел Прилучный проводит отпуск с Зепюр Брутян, фолловеры донимают Агату Муцениеце вопросами о личной жизни, вопрошая, когда же она встретит настоящую любовь. Однако сама актриса, похоже, чувствует себя вполне гармонично в своем одиночестве, пребывая без второй половинки.

«Агата, мы с тобой встретим настоящую взаимную любовь?» — спросил у актрисы один из ее многочисленных подписчиков.

На что Муцениеце ответила довольно резко, практически открестившись от такого чувства. По словам Агаты, самое главное — это любовь к себе. Похоже, что экс-возлюбленную «мажора» Павла Прилучного интрижки и романы совершенно не интересуют. Актриса занята детьми, самореализацией и съемками в новых проектах.

Ранее Агата говорила, что сходила на пару свиданий, но быстро поняла: все это пока не для нее. Слишком свежи воспоминания о предыдущих отношениях.

«Слушайте, ну мне вообще не кажется, что это какая-то цель в жизни. Что вы все на этом так зациклились? Ой, любовь надо встретить! Зачем это надо? Любовь — это ты, любовь к себе должна быть в первую очередь, а уже потом все остальное!» — добавила Муцениеце.

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