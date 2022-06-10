Мадонна пришла, сыновья — нет: Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари

На свадьбу жених и невеста пригласили около 60 гостей.

Бритни Спирс снова замужем. Как и сообщалось накануне, 9 июня у нее состоялась свадьба с фитнес-тренером и манекенщиком Сэмом Асгари, который сделал предложение певице в сентябре 2021 года, сразу после завершения ее скандальной истории с опекой.

Как пишет издание People, бракосочетание состоялось в Лос-Анджелесе, на нем присутствовали около 60 гостей, в том числе Дрю Бэрримор, Мадонна, Пэрис и Кэти Хилтон. Бритни была одета в платье Versace и шла к алтарю под песню Элвиса Can’t Help Falling in Love.

Сыновья поп-звезды, 16-летний Шон и 15-летний Джейден, не присутствовали на празднике, но «счастливы» за свою маму, сообщил адвокат бывшего мужа Спирс Кевина Федерлайна. Своих родителей и младшую сестру, которых Бритни откровенно ненавидит, невеста не пригласила на торжество.

Напомним, роман между Бритни и красавчиком-Сэмом, который младше нее на 12 лет, зародился в 2016 году после съемок очередного клипа звезды. Асгари не просто встречался со Спирс, но и помогал ей восстановить физическое и психическое здоровье. Эта любовь помогла певице пережить мрак отцовской опеки и множество судов. Надеемся, теперь она будет счастлива.

Добавим, что для поп-звезды это уже третий брак, а для ее возлюбленного — первый. Мужчина надеется, что 40-летняя Бритни подарит ему ребенка.

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