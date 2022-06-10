«Поехал участвовать в финале»: Макаров – о том, как попал в КВН

В КВН Вячеслав Макаров попал будучи студентом четвертого курса Астраханского университета. Когда сборная Камызякского края дошла до телевизионного финала, им потребовался вокалист, и тогда директор команды Ирина Илюхина предложила Макарову стать частью сборной.

«На тот момент я был на четвертом курсе и понимал, что, зарекомендовав себя на факультете упорной работой на протяжении трех прошлых лет, сейчас, как принято говорить, «зачетка будет работать на меня». И у меня получится договориться об отъезде на какой-то срок. Я принял решение и с удовольствием поехал участвовать в финале премьер-лиги», — рассказал Макаров в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Ранее Вячеслав Макаров рассказал, почему на самом деле ушел из шоу «Однажды в России».

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