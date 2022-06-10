Макаров рассказал, почему на самом деле покинул «Однажды в России»

В 2018 году Вячеслав Макаров покинул проект «Однажды в России». Все произошло после того, как шоу сменило курс с музыкального проекта на пародийный. По словам ведущего, в жанре пародии он себя совсем не видел.

«Я осознавал, что если я зайду сейчас в эту историю, то я из нее потом не вылезу, а заниматься пародией мне было не совсем интересно. Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту все, что мог. И взял столько же, поскольку я понимал, что дальше для меня развитие отсутствовало, поэтому я ушел», — рассказал Макаров в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Макаров рассказал о своей личной жизни. Телеведущий признался, что не хочет выносить ее на публику.

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