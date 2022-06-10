Мария Машкова после критики родной страны продолжает сниматься в российских картинах

На экраны выходит сериал с ее участием «Женщина в состоянии развода».

Актриса Мария Машкова, которая за последнее время позволила себе ряд антироссийских высказываний, и которая уже давно живет в Америке, продолжает с успехом сниматься в российских картинах.

Так на экраны выходит сериал «Женщина в состоянии развода». Это комедийная драма про кризис поколения тридцатилетних, в которых, по мнению экспертов, драмы на порядок больше, чем комедии.

В сериале Мария Машкова сыграла девушку по имени Вера. По сюжету, она попадает в одну за другой забавные ситуации, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в сериале «Женщина в состоянии развода» восемь серий. Кроме Марии Машковой, в нем снялись Данила Якушев, Евгений Антропов и другие.

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