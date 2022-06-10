Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали долгожданное мировое соглашение

Судя по всему, дело в этом давнем конфликте потихоньку начинает сходить с мертвой точки.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир и телеведущий Дмитрий Шепелев подписали мировое соглашение относительно квартиры исполнительницы на Шмитовском проезде, которая в будущем должна отойти Платону Шепелеву.

Суть спора была в следующем. Шепелев хотел продать долю своего сына в этой квартире. Он уведомил об этом Владимира Фриске. Отец Жанны обратился в суд. Он хотел запретить телеведущему данную продажу. В итоге дело Владимир Фриске проиграл.

В мае нынешнего года Владимир Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение. Он готов был простить старый долг телеведущего в семь миллионов рулей. В обмен Шепелев отдавал отцу Фриске долю Платона. В итоге мировое соглашение было утверждено, сообщает «СтарХит».

Владимир Фриске лишен возможности видеть своего внука Платона уже несколько лет. Не исключено, что на днях был все-таки сделан первый шаг к примирению.

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