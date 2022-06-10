«Нахожусь в шоке»: Макаров раскрыл свой секрет в шоу «Маска»

Телеведущий утверждает, что не знает, кто скрывается под масками.

Бессменный ведущий шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров признался, что во время проекта, он, как и жюри, и миллионы зрителей, не знает, кто скрывается под той или иной маской. Причем, по словам Вячеслава, это было его осознанное решение.

«Мне, как ребенку, интересно погружаться в это шоу, в это детективное расследование и удивляться. И когда кто-то снимает маску, мне не нужно изображать вот это удивление. Я действительно искренне нахожусь в неком шоке от того, как люди раскрываются в масках, и кто под ними скрывается. Безусловно, некоторых я и сам угадывал», — рассказал Макаров в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Ранее Макаров рассказал о своей личной жизни. Телеведущий признался, что не хочет выносить ее на публику.

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