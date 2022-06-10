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«Ищу Золушку»: Егор Крид занялся активным поиском спутницы жизни

Рэперу в последнее время не везет в личных отношениях.

«Ищу Золушку»: Егор Крид занялся активным поиском спутницы жизни
Егор Крид. Фото: Global Look Press

Музыкант Егор Крид в «Телеграм» опубликовал несколько кадров, на которых можно увидеть забавные зеленые сланцы с высоким каблуком.

«Ищу Золушку. Пока либо по размеру не подходят, либо просто туфельки не заходят».

Егор Крид
Сланец
Сланец. Фото: «Телеграм» Егора Крида

Напомним, что Егор Крид, которому в конце июня исполнится 28 лет, никак не может обрести личное счастье и встретить спутницу своей жизни.

Ранее Егор Крид рассказывал, что у него в жизни было много девушек. Однако ни одна из них не смогла создать с ним счастливую семью. Последний громкий роман у рэпера случился с блогершей Валей Карнавал. Правда, после расставания пара не раз бросалась взаимными упреками.

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