«Ищу Золушку»: Егор Крид занялся активным поиском спутницы жизни

Рэперу в последнее время не везет в личных отношениях.

Музыкант Егор Крид в «Телеграм» опубликовал несколько кадров, на которых можно увидеть забавные зеленые сланцы с высоким каблуком.

«Ищу Золушку. Пока либо по размеру не подходят, либо просто туфельки не заходят». Егор Крид

Напомним, что Егор Крид, которому в конце июня исполнится 28 лет, никак не может обрести личное счастье и встретить спутницу своей жизни.

Ранее Егор Крид рассказывал, что у него в жизни было много девушек. Однако ни одна из них не смогла создать с ним счастливую семью. Последний громкий роман у рэпера случился с блогершей Валей Карнавал. Правда, после расставания пара не раз бросалась взаимными упреками.

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