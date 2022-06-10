У Александра Невзорова* арестовали шикарный участок на берегу Финского залива

В данное время его стоимость оценивается экспертами почти в 8 миллионов рублей.

У телеведущего Александра Невзорова* арестовали участок на берегу Финского залива, стоящий по оценкам риелторов почти восемь миллионов рублей.

На территории находится шикарный особняк, где он ранее любил проводить свое свободное время, несколько хозяйственных построек, конюшни.

Любопытно, что суд может продать данный участок, а вырученные деньги пойдут на оплату штрафа Александром Невзоровым*, который в последние месяцы позволял себе ряд антироссийских заявлений. Дальнейшую судьбу участка на берегу Финского залива решит суд, сообщает телеграм-канал Mash.

Александр Невзоров* не так давно получил гражданство Украины. Он покинул Россию, где его признали иностранным агентом.

* — признан в РФ иноагентом

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