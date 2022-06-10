«Разговоры по три часа»: ведущий «Маски» признался, что его связывает с Анной Плетневой

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров давний фанат группы «Винтаж». С ее солисткой Анной Плетневой он познакомился во время проекта, когда певица скрывалась под маской «Попугая». С тех пор Анна и Вячеслав стали друзьями.

«Мы творческие друзья, и если мы где-то встречаемся, то это всегда разговоры по три часа. Мы обсуждаем все последние новинки, новые творческие веяния, которые существуют в концертной индустрии.

И если нужно как-то поддержать друг друга, мы всегда на связи, потому что у нее очень плотный график. А еще она и семейный человек, но я, по мере возможности, всегда стараюсь находить время для общения», — рассказал Макаров в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Ранее Макаров рассказал о своей личной жизни. Телеведущий признался, что не хочет выносить ее на публику.

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