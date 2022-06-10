Клава Кока в кожаном мини подразнила красивыми бедрами

Артистка пришла на радиостанцию, нарядившись в черное.

Певица Клава Кока регулярно радует поклонников новыми песнями. И в очередной раз преподнесла музыкальный подарок фанатам – трек «Бумеранг». Для его продвижения артистка уже провела ряд презентаций, а накануне отправилась на «Авторадио», где исполнила композицию вживую.

В студии радио красавица Клава появилась в тотал-луке из кожи. Она нарядилась в косуху и мини-юбку, дополнив образ белыми сапогами-чулками. Эффектно расположившись на стуле, певица закинула ногу на ногу, блеснув красивыми бедрами.

больше по теме Чтобы все ахнули: Юлия Михалкова в эффектном платье с разрезом заманчиво закинула ногу на ногу Звезда показала кадры со съемок.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.