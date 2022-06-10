«Я принял решение»: Макаров впервые заговорил о личной жизни

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров тщательно скрывает личную жизнь.

Харизматичный брюнет считает, что личное не стоит выносить на публику. По мнению знаменитости, «для этого есть другие более знаменитые персонажи, которым интересно все это выносить на всеобщее обозрение».

«Я же хочу сохранить свой маленький мир в целости и сохранности, чтобы мне было там комфортно, чтобы из этого публичного мира я приходил куда-то домой, и чтобы никто в этот мир не лез», — рассказал Макаров в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, в сентябре в копилке телепроектов Макарова появится новое шоу «Аватар» на телеканале НТВ, где он станет ведущим.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.