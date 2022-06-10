«Ветрено тут»: Анна Щербакова улетела из России

Как отметила олимпийская чемпионка, на чужбине ее ждет «кое-что интересное».

Олимпийская чемпионка зимней Олимпиады в китайском Пекине среди фигуристок-одиночниц Анна Щербакова в «Телеграм» сообщила, что на несколько дней покинула пределы России.

«Всем доброго времени суток. Я уже прилетела. Ветрено тут. Отвечаю на вопрос, который задавала вам. Ответ немного неожиданный. Я прилетела в Баку на два дня». Анна Щербакова

Как добавила Анна Щербакова, скоро ее ждет кое-что интересное. «Я хочу спать, поэтому у меня немного заплетается язык. Всем спокойной ночи», — заявила фигуристка.

Анна Щербакова не считалась главной фавориткой турнира одиночниц на играх в Пекине. Однако именно ей удалось выиграть золотую награду.

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