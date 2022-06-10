Чтобы все ахнули: Юлия Михалкова в эффектном платье с разрезом заманчиво закинула ногу на ногу

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова регулярно приковывает внимание своих поклонников, придумывая новые съемки и проекты.

На этот раз красавица позировала перед камерами в интерьерах роскошного отеля, и в ходе съемок сменила несколько образов.

Один из нарядов оказался вечерним. Платье бельевого фасона, который по сей день остается в моде, она надела без украшений – главным аксессуаром стали ее роскошные волосы.

Изящно закинув ногу на ногу, она красиво расположилась на подоконнике и продемонстрировала всю красоту своей фигуры.

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